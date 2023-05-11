Новак обсудил с Комаровой господдержку добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

11 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Новак обсудил с Комаровой господдержку добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с главой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Было отмечено, что в 2022 году добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе достигла 223 млн т, это 42% от общероссийской добычи. Стороны обсудили перспективы развития нефтяной отрасли региона в новых экономических условиях, в том числе добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, включая меры господдержки отрасли.

Наталья Комарова, Александр Новак(2023)|Фото: Правительство РФ

По данным Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И.Шпильмана, на текущий период времени из 11,5 млрд т извлекаемых запасов нефти ХМАО почти четверть относится к трудноизвлекаемым.

Губернатор рассказала вице-премьеру о развитии новых технологий добычи нефти, внедряемых в регионе, о создании новых высокотехнологичных рабочих мест, достижениях и планах социально-экономического развития ХМАО – Югры.

Теги: трудноизвлекаемые запасы нефти, Наталья Комарова, Александр Новак


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети