Новак обсудил с Комаровой господдержку добычи трудноизвлекаемых запасов нефти

Заместитель председателя правительства России Александр Новак провел рабочую встречу с главой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Правительства РФ.

Было отмечено, что в 2022 году добыча нефти в Ханты-Мансийском автономном округе достигла 223 млн т, это 42% от общероссийской добычи. Стороны обсудили перспективы развития нефтяной отрасли региона в новых экономических условиях, в том числе добычу трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых, включая меры господдержки отрасли.

По данным Научно-аналитического центра рационального недропользования им. В.И.Шпильмана, на текущий период времени из 11,5 млрд т извлекаемых запасов нефти ХМАО почти четверть относится к трудноизвлекаемым.

Губернатор рассказала вице-премьеру о развитии новых технологий добычи нефти, внедряемых в регионе, о создании новых высокотехнологичных рабочих мест, достижениях и планах социально-экономического развития ХМАО – Югры.