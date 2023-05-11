Роспотребнадзор выявил в тюменском воздухе превышение по содержанию опасных частиц

Роспотребнадзор Тюменской области обнаружил превышение по содержанию опасных веществ в воздухе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления.

Центр гигиены и эпидемиологии провел отбор проб атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ: углерода оксид, мелкодисперсные взвешенные частицы РМ10 и РМ 2,5, взвешенные вещества, азота диоксид, сероводород, формальдегид, углерод (сажа), аммиак, хлористый водород, акролеин, бенз-а-пирен. Отобрано 53 пробы.

В пробах, отобранных сегодня в Тюмени, установлено превышение по взвешенным веществам 1,64 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ 2,5- 2,5 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ 10- 1,37 ПДК. В деревне Черная речка (Тюменский район) - превышение по углерода оксиду-1,36 ПДК . по взвешенным веществам- 1,58 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ 2,5- 4,6 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ 10- 2,3 ПДК, углероду(сажа)- 1,06 ПДК. В деревне Новые Юрты (Аромашевский район) - превышение по оксиду углерода 1,92 ПДК, по взвешенным веществам- 3,04 ПДК.

В остальных населенных пунктах превышений ПДК вредных веществ не установлено.

Отметим, что ранее власти региона сообщали о семи жителях региона, обратившихся за помощью в связи со смогом.