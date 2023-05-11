Писателя Захара Прилепина готовят ко второму этапу операции

Врачи готовят Захара Прилепина ко второму этапу операции по фиксации переломов на ногах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин, передает корреспондент Накануне.RU.

Операция пройдет с участием специалистов из федерального научно-исследовательского медицинского центра.

По оценкам врачей, состояние Захара Прилепина стабильное,

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Дело квалифицировано как теракт, подозреваемый арестован. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, сам писатель получил серьезные травмы ног, в том числе открытый перелом.