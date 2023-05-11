11 Мая 2023
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Политика В России
Фото:olx.com.ua

Сестра губернатора Евраева стала покровителем сбежавших в Германию российских иноагентов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев практически не рассказывает подробности о семье, включая проживающую в Германии родную сестру Карину Евраеву. Журналисты выяснили, что она организовывает выступления для признанных в России иноагентами музыкантов.

Отметим, что сестра Евраева много лет назад разместилась в городе Бинген. Соответствующая информация опубликована в ее соцсетях. Примечательно, что губернатор Ярославской области неоднократно приезжал к ней в гости. Согласно данным Telegram-канала «Ярославич», бывшая супруга градоначальника выкладывала снимки с поездок в личном блоге.

скрин, сестра евраева, лп(2023)|Фото: соцсети/скрин

Журналистам удалось найти информацию о месте работы Карины Евраевой. Она занимает должность главы финансового отдела немецкой компании BiletKartina.TV. Организация отвечает за организацию выступлений русскоязычных артистов, которые не согласны с действиями российских властей.

сестра евраева, скрин, лп(2023)|Фото: dzen.ru/video/watch/5fd1ed00fd9058586426aa8b?utm_referer=yandex.ru/скрин

Например, фирма продает билеты на мероприятия известных иностранных агентов. Среди них юморист Максим Галкин*, политик Леонид Гозман*, актер Дмитрий Назаров* и многие другие знаменитости.

При этом организация, где работает сестра Евраева, тоже обозначила свою позицию относительно спецоперации. Компания постоянно участвовала в мероприятиях ко Дню Победы. Однако последняя публикация на тему праздника датируется 2021 годом.

скрин, лп(2023)|Фото: biletkartina.tv/скрин

Сам Евраев начинал политическую карьеру с оппозиционно-либеральной партии «Яблоко». В 2002 году его назначили зампредседателя подразделения в Петербурге. По словам депутата Бориса Вишневского, действующий губернатор Ярославской области учил мошенника и экстремиста Алексея Навального искать нарушения в госзакупках. Последний также поддержал разработанный Евраевым закон, который эксперты считают одним из самых коррупциогенных в России.

Не исключено, что глава российского региона может сходиться во мнении с сестрой относительно СВО. Возможно, Евраев по-прежнему следует тем оппозиционным мыслям, которые транслировались в «Яблоке. В связи с этим легко объяснить отсутствие достойной поддержки участников СВО в Ярославской области.

* - лицо, признанное в РФ иноагентом

Теги: губернатора евраев, иноагенты, карина евраева, яблоко, навальный, галкин, гозман


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