Сестра губернатора Евраева стала покровителем сбежавших в Германию российских иноагентов

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев практически не рассказывает подробности о семье, включая проживающую в Германии родную сестру Карину Евраеву. Журналисты выяснили, что она организовывает выступления для признанных в России иноагентами музыкантов.

Отметим, что сестра Евраева много лет назад разместилась в городе Бинген. Соответствующая информация опубликована в ее соцсетях. Примечательно, что губернатор Ярославской области неоднократно приезжал к ней в гости. Согласно данным Telegram-канала «Ярославич», бывшая супруга градоначальника выкладывала снимки с поездок в личном блоге.

Журналистам удалось найти информацию о месте работы Карины Евраевой. Она занимает должность главы финансового отдела немецкой компании BiletKartina.TV. Организация отвечает за организацию выступлений русскоязычных артистов, которые не согласны с действиями российских властей.

Например, фирма продает билеты на мероприятия известных иностранных агентов. Среди них юморист Максим Галкин*, политик Леонид Гозман*, актер Дмитрий Назаров* и многие другие знаменитости.

При этом организация, где работает сестра Евраева, тоже обозначила свою позицию относительно спецоперации. Компания постоянно участвовала в мероприятиях ко Дню Победы. Однако последняя публикация на тему праздника датируется 2021 годом.

Сам Евраев начинал политическую карьеру с оппозиционно-либеральной партии «Яблоко». В 2002 году его назначили зампредседателя подразделения в Петербурге. По словам депутата Бориса Вишневского, действующий губернатор Ярославской области учил мошенника и экстремиста Алексея Навального искать нарушения в госзакупках. Последний также поддержал разработанный Евраевым закон, который эксперты считают одним из самых коррупциогенных в России.

Не исключено, что глава российского региона может сходиться во мнении с сестрой относительно СВО. Возможно, Евраев по-прежнему следует тем оппозиционным мыслям, которые транслировались в «Яблоке. В связи с этим легко объяснить отсутствие достойной поддержки участников СВО в Ярославской области.

* - лицо, признанное в РФ иноагентом