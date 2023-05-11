В Госдуме предложили зачислять участников СВО в вузы без экзаменов

Глава комитета Госдумы по делам семьи, детей и женщин Нина Останина (КПРФ) внесла в нижнюю палату парламента законопроект, разрешающий участникам СВО поступать в вузы и колледжи без экзаменов.

"Законопроект направлен на социальную поддержку и социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников специальной военной операции", - говорится в пояснительной записке.

Предлагается зачислять участников СВО в вузы на основе собеседования в течение трех лет после года, когда они были демобилизованы или уволены со службы.

Специальности, на которые участники СВО могут поступить без экзаменов, Останина предлагает определить правительству России.