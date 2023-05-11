У обвиняемого в покушении на Прилепина есть соучастники, - Бастрыкин

Председатель СКР Александр Бастрыкин сообщил о том, что обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина был исполнителем теракта, у которого есть соучастники, их устанавливают.

По словам Бастрыкина, исполнитель – специально подготовленный человек, уточнил он на сессии ведомства на Петербургском международном юридическом форуме, пишет ТАСС. Других подробностей Бастрыкин не привел, так как сейчас идет расследование.

Напомним, 6 мая автомобиль, за рулем которого находился Прилепин, был взорван на трассе в Нижнем Новгороде. Дело квалифицировано как теракт, подозреваемый арестован. В результате взрыва погиб телохранитель Прилепина, сам писатель получил серьезные травмы ног, в том числе открытый перелом.