Министр юстиции предложил "решить вопрос" со статьей о запрете госидеологии в Конституции

Глава Минюста России Константин Чуйченко заявил о необходимости "решить вопрос" с положением Конституции России о запрете государственной идеологии.

"Конечно, нам придется решить вопрос со статьей Конституции РФ, где указано, что у нас нет ни государственной, ни обязательной идеологии (ч. 2 ст. 13 Конституции РФ)", - отметил Чуйченко на юридическом форуме в Санкт-Петербурге.

Он напомнил, что эта статья пришла на смену статьи 6 Конституции СССР (о том, что руководящей и направляющей силой, ядром политической системы, является Компартия СССР). Это, по его словам, частично объясняет появление в Конституции России запрета на идеологию. "Понятно, что, в принципе, ни одна страна мира таких положений в своих конституциях не имеет. Только Россия в свое время по совету наших так называемых партнеров взяла на себя эти "повышенные обязательства", - отметил министр.

Статья 13 Конституции Российской Федерации:

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.

2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.

3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

4. Общественные объединения равны перед законом.

5. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.