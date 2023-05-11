Продавцы Wildberries устроили митинг возле офиса компании

Продавцы маркетплейса Wildberries пришли бастовать к офису компании в столичном БЦ "Демидов", сообщает Baza. По данным телеграм-канала, они недовольны тем, что у них списали деньги за "незаконную" рекламу.

Вероятно, это связано с делом о хищении 650 млн рублей. Wildberries заявил, что внутри компании был мошенник-айтишник — он якобы организовал серую схему продажи рекламы, по которой компания не получала прибыль, а деньги зарабатывал сам.

Представители маркетплейса написали заявление в полицию, а также предупредили продавцов, воспользовавшихся этой схемой, что им нужно будет оплатить услуги рекламы в полном объеме. Таких продавцов, судя по заявлению "ВБ", набралось 300 человек.

По словам самих поставщиков, маркетплейс ночью, без предупреждений, списал сотни миллионов рублей из-за новых рекламных правил, пишет Mash.