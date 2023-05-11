Силовики не нашли криминала в гибели двух человек в пожаре на Среднем Урале

На Среднем Урале устанавливают обстоятельства гибели двух человек. По предварительным выводам силовиков, никакого криминала в случившемся нет.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, в ночь на 11 мая в ходе тушения пожара в частном доме одной из деревень Пригородного района были найдены два тела. Предварительно установлено, что очаг возгорания располагался посреди комнаты, а сам пожар случился в результате неосторожного обращения с огнем людьми, которые погибли в результате данного инцидента.

Как уточнил руководитель пресс-службы областного Главка МВД Валерий Горелых, это происшествие не связано с криминальными проявлениями.

"Сыщики уголовного розыска предварительно установили личности погибших: предположительно, 58-летнего хозяина жилища, в котором произошел пожар, и его 62-летнего соседа. По имеющимся сведениям, незадолго до своей гибели они употребляли спиртное, что, возможно, и послужило причиной неосторожного обращения с огнем", - рассказал полковник Горелых.

Сейчас следователи СКР вместе с сотрудниками МЧС и полиции устанавливают более детальные обстоятельства случившегося. Для определения точной причины смерти проводятся судебно-медицинские экспертизы.