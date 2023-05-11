В Тюменской области открыли благотворительный счет для оказания помощи погорельцам

В Региональном центре "Семья" и Областном центре реабилитации инвалидов остановлен сбор гуманитарной помощи для пострадавших от пожаров, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Первоочередные потребности людей закрыты. При необходимости информация о дополнительном сборе гуманитарной помощи будет размещена в официальных чатах штаба #МыВместе в Вайбере и ВКонтакте.

Власти региона также сообщают, что в Тюменской области открыт благотворительный счет для оказания помощи жителям, пострадавшим от пожаров.

По данным на 11 мая в регионе действует восемь лесных пожаров на площади 4 324 га. Два из них локализованы. За истекшие сутки зафиксирован один новый лесной пожар и ликвидировано девять лесных пожаров на площади более 5 083 га.

Кроме того, за прошедшие сутки в регионе насчитывалось 26 действовавших ландшафтных пожаров на общей площади 1 704 га. К 9.00 11 мая их количество сократилось до 11 на общей площади 1 390 га.

Тушением природных пожаров в Тюменской области в течение минувших суток занимались в общей сложности 920 человек, использовалось 167 единиц техники.

Для борьбы с огнем применялись 6 вертолетов и самолет Ил-76. Воздушные суда произвели в общей сложности 306 сливов воды общим объемом 1 524 тонны.

В окрестностях населенных пунктов, которые потенциально могут пострадать от действующих в регионе природных пожаров, проводится круглосуточное патрулирование. Организована работа по расширению минерализованных полос.