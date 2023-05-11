11 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: MARK GARLICK/SCIENCE PHOTO LIBRA / SPB/ AFP/East News

Ъ: В России появилась возможность купить оборудование сети Starlink

В России появилась возможность приобрести оборудование для подключения спутникового интернета Starlink. Стоимость комплекта начинается от 659 тыс. руб.

Официально в РФ проект не работает, как и в Афганистане, Белоруссии, Венесуэле, Иране, Кубе, Китае, Сирии и Северной Корее. По факту же в этом году Starlink запустил тариф, который позволяет получать доступ из любой точки планеты (главное, чтобы там физически был доступна связь со спутниками сети).

О вариантах оплаты связи не сообщается, пишет "Коммерсант". Издание напоминает, что в России использование услуг компании Илона Маска и конкурирующей сети OneWeb карается административным штрафом.

Теги: starlink, интернет, связь, спутник


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