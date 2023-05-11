Уоллес не ответил на вопрос, есть ли ограничения в использовании Киевом ракет большой дальности

Глава минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow для контрнаступления.

При этом он не стал отвечать на вопрос, есть ли ограничения в использования Украиной данных ракет, пишет РИА Новости.

CNN ранее сообщал, что Киев якобы пообещал использовать Storm Shadow только по целям "на суверенной территории Украины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставка Лондоном руководству Украины ракет большой дальности потребует адекватного ответа от военных РФ.