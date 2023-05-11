11 Мая 2023
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

В Минфине выступили за "большую приватизацию в России"

Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев на XI Петербургском международном юридическом форуме заявил о том, что "большая приватизация в России должна состояться".
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При этом, как полагает Моисеев, "нужно сформировать рынок", пишет РИА Новости. По его словам, если госактивы продавать сейчас, то это будет похоже на историю 1994 года с залоговыми аукционами, но "этого никто не хочет", говорит Моисеев. При этом замглавы Минфина привел в пример статью главы ВТБ Андрея Костина, где тот "предложил вернуться к этому вопросу".

Ранее Костин заявил, что в России нужно продолжить приватизацию, чтобы можно было финансировать различные приоритетные проекты развития. Кроме того, по мнению банкира, нужно расширить госдолг и использовать финансовые резервы.

Однако, по другим оценкам, если рассматривать отдельно приватизацию, то она принесет в казну около 1 трлн, в то время как национализация проданных за копейки в 90-е производственных мощностей может приносить ежегодные 5-7 трлн руб.

К тому же, есть большие сомнения в том, что новая приватизация будет чем-то сильно отличаться от старой.

"Да, кстати, Чубайс еще жив и на свободе. Значит, предыдущая приватизация прошла без нарушений. Давайте его привлечем к проекту, должно здорово получиться. А то против России все силы НАТО брошены, но пока без толку", — иронизирует телеграм-канал "Медиатехнолог".

Теги: Залоговый аукцион, приватизация


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