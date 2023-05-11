11 Мая 2023
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Общество В России
Фото: ВКонтакте

VK оштрафовали всего на 60 тысяч рублей за утечку данных 3,5 млн пользователей Mail.RU

Мировой суд Савеловского района Москвы назначил минимальный штраф компании VK за утечку данных 3,5 млн пользователей почтового сервиса Mail.RU. VK сейчас принадлежит к структурам, близким государственному холдингу "Газпром-медиа". Ранее власти – особенно депутаты Госдумы – заявляли о необходимости более жестких наказаний для компаний, допускающих утечки. Но даже в нынешней редакции закон допускает более крупный штраф, чем 60 тыс. руб.

Суд выяснил, что причиной утечки стало "проникновение внешнего злоумышленника в апреле 2022 года в тестовый контур ИТ-инфраструктуры оператора". Тогда как VK утверждала, что данные попали в сеть в связи с утечкой информации в начале 2022 г. с другого сервиса и пользователям почты "ничего не угрожает".

Теги: vk, утечка, персональные данные, штраф


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