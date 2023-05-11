11 Мая 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Приговор экс-начальнику пермского УКСа по делу о хищениях при строительстве зоопарка вынесут в июле

Приговор по делу бывшего руководителя УКСа Пермского края Дмитрия Левинского и его подчиненного – начальника отдела технического надзора Виталия Габова при строительстве зоопарка, будет оглашен 14 июля, сообщает "РБК Пермь".

Сегодня подсудимые выступили с последним словом. Свою вину они не признают. Левинский и Габов назвали уголовное дело против них "политическим".

Ранее гособвинение потребовало приговорить бывшего гендиректора службы заказчика – ГКУ "УКС Пермского края" – Дмитрия Левинского к 10 годам лишения свободы со штрафом 15,5 млн руб. Его подчиненного, экс-начальника отдела технического надзора Виталия Габова – к шести годам со штрафом 500 тыс. руб. Поддержан гражданский иск о взыскании причиненного ущерба в 353,7 млн руб. – солидарно с них, а также осужденного ранее к 4-летнему заключению руководителя проекта пермского зоопарка из генподрядного ОАО "РЖДстрой" (Москва) Ильи Козырева.

Госконтракт на строительство первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,83 млрд руб. подписан 18 января 2017 года. Окончание работ предполагалось не позднее 420 дней – то есть до 15 марта 2018 года. Минуло пять лет – объект до сих пор не сдан в эксплуатацию.

Теги: Дмитрий Левинский, Виктор Габов, УКС, зоопарк, строительство, хищения


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