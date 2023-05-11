11 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Предупреждение по смогу в Свердловской области продлили до 17 мая

На Среднем Урале предупреждение по смогу продлили еще на несколько дней.
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Напомним, сегодня областное ГУ МЧС предупредило свердловчан о возможности образования смога на территории региона с 11 по 13 мая. Причиной стала складывающаяся лесопожарная обстановка и атмосферные условия на Среднем Урале. Сегодня утром смог уже накрыл Екатеринбург.

По уточненным прогнозам, такая ситуация будет сохраняться на протяжении недели. Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, с 20 часов 11 мая и до 20 часов 17 мая в Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

"Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, что специалисты Роспотребнадзора выявили превышение вредных веществ в воздухе Екатеринбурга и других свердловских городов, которые накрыл смог от пожаров.

Теги: смог, предупреждение, прогноз, Свердловская область


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