В воздухе Екатеринбурга выявили превышение вредных веществ из-за смога

Специалисты Роспотребнадзора выявили превышение вредных веществ в Екатеринбурге и других свердловских городах, которые накрыл смог от пожаров. Как сообщает пресс-служба ведомства, аналогичная с уральской столицей ситуация в Асбестовском и Березовском городских округах.

Пробы отбираются четырежды в сутки. Последние среднесуточные данные по Екатеринбургу показали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных частиц РМ 2,5 и РМ 10 в пробах, отобранных: на ул. Горького (1,65 ПДК и 1,31 ПДК соответственно), на ул. Грибоедова (1,14 ПДК и 1,47 ПДК) и на ул. Высоцкого (2,71 ПДК и 1,87 ПДК). На ул. Родонитовая показатель "взвешенные вещества РМ 10" также превысил норматив в 2,71 раза.

В Красноармейске концентрация взвешенных частиц РМ 2,5 превысила ПДК в 3,5 раза, взвешенные частицы РМ 10 - в 6,5 раза, взвешенные - в 1,6 раза. В Асбесте пробы брали на ул.Ладыженского - РМ 2,5 превысила ПДК в 3,7 раза, взвешенные частицы РМ 10 - в 4,5 раза. На ул. Павлова превышение нормативного содержания взвешенных частиц РМ 2,5 превышено в 4,9 раза, взвешенных частиц РМ 10 превысил - в 3,3 раза.

Хуже ситуация обстоит в п. Молодежный Березовского городского округа. Зафиксировано превышение РМ 2,5 - в 8,3 раза, взвешенных частиц РМ 10 - в 4,8 раза. Такая же ситуация в п. Ключевске: РМ 2,5 - в 8,8 раза, взвешенные частицы РМ 10 - в 5,3 раза.

Несмотря на недавние пожары, в п. Первомайском и Алапаевске Режевского городского округа превышения вредных частиц в воздухе нет. Пробы, отобранные в других точках области, по другим показателям соответствуют гигиеническим нормативам.

Санитарные врачи рекомендуют свердловчанам соблюдать меры предосторожности. Необходимо носить маски и респираторы, чтобы не допустить попадания в организм твердых частиц пыли. После прогулки рекомендовано промыть нос, горло и глаза, чаще пить воду и проводить влажную уборку в доме. При этом врачи советуют на время отказаться от ношения линз и постоянного открывания окон.