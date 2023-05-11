ЕС призвал Грузию соблюдать авиационные санкции против России

Евросоюз призывает Грузию, которая претендует на вступление в ЕС, поддерживать санкции против РФ в сфере авиации и не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, так как санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по их лицензионному обслуживанию, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию уже на следующей неделе. 10 мая президент РФ Владимир Путин снял запреты на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.