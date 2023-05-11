Актера Артура Смольянинова* объявили террористом и экстремистом

Актера театра и кино Артура Смольянинова* (*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ) включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фильмография Смольянинова* насчитывает более 60 картин, также он озвучивает мультфильмы и выступает актером дубляжа.

В октябре 2022 года суд в Москве оштрафовал актера на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом для составления протокола стали высказывания артиста о спецоперации, произнесенные во время видеоинтервью. Согласно экспертизе, Смольянинов* характеризовал "действия Вооруженных сил РФ как захватнические и связанные с геноцидом".

Также Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.