11 Мая 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Тюменское время

В Госдуме предложили наградить бабушку из села Успенка, вставшую с иконой против огня

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил наградить жительницу села Успенка, которая встала на колене с иконой, когда в село пришел пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал поступок женщины духовным подвигом.

"Считаю важным поддерживать и укреплять веру в сердцах россиян. Прошу губернатора Тюменской области Александра Моора и Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия поощрить и наградить жительницу села Успенское за ее духовный подвиг", - заявил Гусев.

(2023)|Фото: Тюменское время

При этом о наградах для пожарных и волонтеров, помогающих тушить пожар, Гусев не упомянул.

Теги: Дмитрий Гусев, бабушка, икона, пожар, Успенка


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