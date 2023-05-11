В Госдуме предложили наградить бабушку из села Успенка, вставшую с иконой против огня

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия — За правду" в Госдуме Дмитрий Гусев предложил наградить жительницу села Успенка, которая встала на колене с иконой, когда в село пришел пожар, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем telegram-канале он назвал поступок женщины духовным подвигом.

"Считаю важным поддерживать и укреплять веру в сердцах россиян. Прошу губернатора Тюменской области Александра Моора и Митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия поощрить и наградить жительницу села Успенское за ее духовный подвиг", - заявил Гусев.

При этом о наградах для пожарных и волонтеров, помогающих тушить пожар, Гусев не упомянул.