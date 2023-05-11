11 Мая 2023
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Армия и ВПК В России Украина
Фото: Накануне.RU

Пригожин заявил, что ВСУ пошли в наступление под Артемовском

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил о том, что контрнаступление ВСУ уже идет. Президент Украины Владимир Зеленский, по мнению Пригожина, лукавит, когда говорит, что оно переносится. Контрнаступление идет полным ходом, на Артемовском направлении войска заходят во фланги, в части мест это у них успешно получается, заявляет глава ЧВК.

"Мы дальше идем в Артемовске, чтобы его захлопнуть. И план Киева реализуется: мы захлопываем их — они захлопывают нас [с флангов]", — сказал Пригожин, уточнив, что для ВСУ важно проломить Артемовское направление.

Далее, как говорит Пригожин, целью ВСУ будут Брянская, Белгородская области и Запорожье.

"Наступление ВСУ началось. Все части, которые прошли подготовку, получили необходимые вооружение, технику и танки, полностью задействованы. После того, как они "разомнут мускулы", будут северное и южное направления", — сказал Пригожин, уточнив, что бойцы ЧВК "Вагнер" по-прежнему работают в условиях "жуткого дефицита боеприпасов", потому что "обещания Минобороны не исполнены".

Обозреватель Юрий Подоляка пишет, что Киев, похоже, решился разгромить отряды ЧВК "Вагнер", пока те ослаблены после изнуряющей битвы за Артемовск. Противник применяет тактику растаскивания наших резервов перед главным ударом, для чего поочередно бьет короткими ударами на севере, на юге и в центре. И якобы ему удается брать передовые позиции регулярных частей ВС РФ, которые показывают более низкий уровень боевой подготовки.

Он считает, что пока главные силы ВСУ в бой еще не введены.

Теги: Контрнаступление, ВСУ, ЧВК "Вагнер"


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