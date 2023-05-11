11 Мая 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Современные проекционные пешеходные переходы начинают размещать на автодорогах Астраханской области

Световые «зебры» появились на пяти участках региональных трасс Астраханской области. Комплексы разместили на нерегулируемых переходах в местах с интенсивным движением пешеходов: на участках автодорог Астрахань – Марфино, Астрахань – Камызяк, Астрахань – Образцово – Травино и два перехода на трассе Астрахань – Зеленга. Об этом сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области.

Преимущество такой разметки в том, что она заранее привлекает внимание водителя, мотивируя заблаговременно заметить пешеходов и снизить скорость. Световая «зебра» видна за 150 метров даже в непогоду. Отметим, что в предыдущие годы автомобильные дороги на Зеленгу, Камызяк и Травино были отремонтированы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». И теперь обустройство дорожно-транспортной инфраструктуры продолжается в рамках новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов.

дорожная разметка, пешеходный переход(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Также ГКУ АО «Астраханьавтодор» завершает обустройство более 200 пешеходных переходов на региональных дорогах. На балансе ведомства числится 421 пешеходный переход. По результатам диагностики, половина из них не отвечала требованиям освещённости в тёмное время суток. На сегодняшний день работы завершены на 95%, последние десять переходов сдадут к началу лета. Таким образом, к 1 июня все пешеходные переходы, расположенные на региональных трассах Астраханской области, будут соответствовать всем требованиям безопасности.

дорожная разметка, пешеходный переход, ночная автодорога(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Помимо осветительных систем, на пешеходных переходах устанавливают предупреждающие светофоры типа Т-7, светящиеся знаки и искусственные неровности. Светофоры Т.7 с жёлтым светом используют как допоборудование для привлечения внимания водителей и повышения безопасности дорожного движения, особенно в сумеречное и ночное время. Они позволяют с большого расстояния заметить пешеходный переход или перекрёсток.

По данным министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Астраханской области, всего на выполнение работ по реализации новых национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов на региональных дорогах из областного бюджета было выделено более 150 млн рублей.

 

Теги: дорожная разметка, световые зебры, пешеходы, светофоры


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