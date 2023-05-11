СКР объявит в розыск судей Международного уголовного суда, объявивших в розыск Путина

Следственный комитет России объявит в розыск судей Международного уголовного суда (МУС), выдавших ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марию Львову-Белову.

Речь идет о прокуроре суда, председателе МУС и трех судьях, сообщил глава СК Александр Бастрыкин на сессии "Дети Донбасса: право на защиту" в рамках Петербургского международного юридического форума.

В марте 2023 года МУС заявил, что Путин и детский омбудсмен Мария Львова-Белова, "предположительно, несут ответственность за военное преступление". Дело в отношении Путина и Львовой-Беловой связано с перемещением детей.

Россия не признает юрисдикцию МУС. Но страны, которые ее признают, теоретически должны выполнять решения суда, если на их территории находится разыскиваемый человек.

Бастрыкин не стал оценивать шансы на задержание судей МУС.