Депутат Госдумы призвала ввести мораторий на МКБ-11

Депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова считает необходимым ввести мораторий на переход к новой Международной классификации болезней 11-го пересмотра (МКБ-11), которую Россия собирается принять до 2025 года. Это связано с тем, что транссексуализм там вообще не признается болезнью.

Филатова написала, что в контексте возможного запрета на смену пола это сделать просто необходимо, иначе возникнет противоречие. Она входит в межфракционную группу под руководством вице-спикера Петра Толстого.

Для смены записи в графе "пол" в документах необходима постановка диагноза "транссексуализм" и дальнейшее получение справки. На ее основании согласно ст. 70 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" вносятся изменения в документы: свидетельство о рождении, паспорт и т.д. Но далеко не все жертвы пропаганды смены пола решают менять документы, поэтому точное их количество в России определить на данный момент невозможно, сообщается в телеграм-канале межфракционной группы.

Там добавляют, что смена пола практически неизбежно ведет к потеря репродуктивного и психического здоровья, что прямо угрожает национальной безопасности.

Напомним, МКБ-11 нормализует гомосексуализм как вариант "психосексуального здоровья", а педофилия не требует психиатрического лечения, если педофил "не испытывает дискомфорта от своего состояния".