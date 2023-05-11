Путин высоко оценил работу губернатора Тюменской области

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Темой разговора стало, в частности, выдвижение главы региона на новый срок.

Губернатор похвастался ростом численности населения Тюмени: в 2009 г. было 600 тыс., в 2019-м, через десять лет, – 800 тыс., в 2022 г. – 850 тыс.

"Могу предложить, что в целом комфортно жить в Тюменской области, мы много для этого делаем, любим свой край", - цитирует Моора пресс-служба Кремля.

Говорили собеседники и о другом – например, об аварийных дорогах Тюмени (губернатор на вопрос президента об этом напомнил, что "федеральная транзитная трасса идет через Тюмень"), поддержке семей участников специальной военной операции (власти приняли больше 30 видов социальной поддержки, сказал Моор), экономическом развитии области. Губернатор напомнил президенту, что в этом году заканчиваются его полномочия, и попросил главу государства оценить его труд на посту главы региона.

"Оценка вполне удовлетворительная, хорошая. Многое получается. Мы видим это по основным показателям. Надеюсь, что люди это оценят. К людям нам надо идти, конечно: как бы что ни было, нужно все равно выявлять те проблемные зоны, над которыми еще надо работать, – они всегда есть. У Вас в целом все получается. Хочу пожелать Вам успехов", - сказал Путин.