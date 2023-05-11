Журналист Иван Сафронов впервые за три года увиделся с мамой и сестрой

Журналист Иван Сафронов впервые за три года увиделся с мамой и сестрой. Они приехали к нему на трехдневное свидание в колонию в Красноярске, где он отбывает срок за госизмену.

По словам сестры Сафронова Ирины, ее брат выглядит хорошо и не изменился. Telegram-канал в поддержку Сафронова опубликовал рассказ Ирины о колонии: "Колония расположена в пригороде Красноярска. В ней бараки на 50-70 человек. У Вани в отряде — около 60. Общается со всеми. Есть дед, за которым он присматривает, так как тот плох здоровьем. Есть несколько ребят, с которыми есть о чем поговорить и помолчать. Основной контингент — молодые пацаны без образования, сидят за наркотики. Ваня чуть ли не учит их писать письма. Спрашивают его про книги, потом берут читать".

Свидания с родственниками проходят в комнате размером около семи метров, там заключенный и его визави могут находиться три дня. На такие продолжительные встречи родственники Сафронова могут рассчитывать три раза в год.

"Ваня не витает в иллюзиях. Шутит как и прежде — язык без костей. Обида? Да, скорее на то, что время проходит и его можно было бы использовать по-другому. Но в то же время он не тонет в жалости к себе и думает, как это время использовать правильно. Конечно, все всё понимают. Как я говорю: работаем с тем что имеем. Расспрашивал обо всем и всех и передавал приветы. Все время повторял: когда есть поддержка извне, все не так страшно", - рассказывает Ирина.

В сентябре прошлого года Сафронов был осужден на 22 года за госизмену. Он не признал вину. Пока шли следствие и судебный процесс, Сафронов оставался советником главы Роскосмоса. В феврале текущего года он был уволен с этой должности.

Дело Сафронова было засекречено, периодически в прессе появлялись только отрывочные сведения о том, что стало причиной расследования. Известно, что дело было связано с периодом, когда Сафронов еще работал журналистом.