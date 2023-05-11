11 Мая 2023
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Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба РМК

В Карабаше открыт сезон фонтанов: на центральной площади запущен "сухой" фонтан, на городском пруду – "плавающий"

В Карабаше Челябинской области открыли сезон фонтанов, и они уже стали любимым местом семейного отдыха и встреч для молодёжи.

"Сухой" фонтан в центре города считается пешеходным. Его поверхность находится на уровне асфальта, поэтому можно гулять между высоких струй, бьющих из-под земли. Впервые был запущен в 2021 году и стал частью нового городского пространства – центральной площади. Её построили при поддержке РМК, компания оплатила разработку проектно-сметной документации. Светомузыкальная программа "сухого" фонтана продолжается с 19.00 до 21.30 с получасовым перерывом.

Открытие сезона фонтанов в Карабаше(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Открытие сезона фонтанов в Карабаше(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Фонтан на городском пруду стал подарком от предприятия "Карабашмедь" (входит в Группу РМК) к 200-летию города. "Плавающая" конструкция расположена в старой части города на улице Освобождения Урала. Несколько десятилетий назад буквально через дорогу тоже находился фонтан. Дневное шоу с музыкой запускается на пруду с 13.30 до 14.00, лазерное шоу на воде проходит с 21.30 до 22.00.

Открытие сезона фонтанов в Карабаше(2023)|Фото: пресс-служба РМК

Открытие сезона фонтанов в Карабаше(2023)|Фото: пресс-служба РМК

В честь открытия нового сезона досуговый центр "Сфера" провел праздничный концерт и игровую программу. Рядом с фонтанами всегда слышен детский смех и все лето будет звучать музыка, в этом году решено оставить полюбившиеся плейлисты с классическими и современными композициями.

Теги: сезон фонтанов, Карабаш, РМК, Карабашмедь


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