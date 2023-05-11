Бывший учитель из Коми получил 5,5 лет за оправдание теракта на Крымском мосту

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за публичное оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также он лишен права на администрирование интернет-ресурсов на три года. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев.

В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова. "Коммерсант" сообщал, что уголовное дело на бывшего учителя было заведено после комментария в соцсети, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ.

Ранее в Екатеринбурге суд арестовал пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Причиной для этого мог стать пост Ширшикова в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского.