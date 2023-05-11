Бывший учитель из Коми получил 5,5 лет за оправдание теракта на Крымском мосту

11 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество СЗФО В России
Фото: Накануне.ru

Бывший учитель из Коми получил 5,5 лет за оправдание теракта на Крымском мосту

Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего учителя Никиту Тушканова к 5,5 годам колонии за публичное оправдание терроризма и дискредитацию Вооруженных сил РФ. Также он лишен права на администрирование интернет-ресурсов на три года. Об этом сообщил РИА Новости его адвокат Владислав Коснырев.

В декабре 2022 года Сыктывкарский городской суд арестовал Тушканова. "Коммерсант" сообщал, что уголовное дело на бывшего учителя было заведено после комментария в соцсети, в котором Тушканов назвал теракт на Крымском мосту "подарочком на день рождения" президента РФ.

Ранее в Екатеринбурге суд арестовал пиарщика, председателя движения "За возрождение гусарства" Ярослава Ширшикова. Против него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичное оправдание терроризма". Причиной для этого мог стать пост Ширшикова в соцсетях, оправдывающий теракт в отношении военкора Владлена Татарского.

Теги: бывший учитель, оправдание терроризма


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети