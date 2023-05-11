Сербия передумала упрощенно давать гражданство россиянам после угрозы Брюсселя

Власти Сербии передумали ускоренно выдавать гражданство россиянам, прожившим в стране не менее года, пишет Financial Times.

В марте МВД Сербии разработало законопроект, по которому подать заявление на гражданство могут иностранцы, которые хотя бы год прожили в стране по виду на жительство и официально работали в сербской компании или были самозанятыми. Сейчас необходимо минимум пять лет. Предложение связано с тем, что в стране не хватает рабочей силы, заявлял президент Александр Вучич.

Однако Еврокомиссия предупредила Белград, что если этот закон будет принят, безвизовый режим Сербии с ЕС будет отменен. И Белград пошел на попятную.

