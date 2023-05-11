Генпрокурор США одобрил передачу конфискованных активов Малофеева Украине

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд санкционировал передачу конфискованных российских активов для использования Украине, сообщает Reuters. Речь идет об активах "православного бизнесмена-патриота" Константина Малофеева, который обвиняется в нарушении санкций, введенных против России. Это будет первая передача Украине российских частных активов. И не последняя, заверил Гарланд.

Как ранее отмечал сам Малофеев, история с замороженными счетами началась еще в 2014 году. С того момента у него нет никаких активов на Западе.

"Сообщаю, что ОПГ в составе Джозефа Байдена, 1942 г.р., работающего президентом США, и Меррика Гарланда, 1952 г.р., работающего генпрокурором США, украли у меня принадлежавшую мне денежную сумму. Краденое перепрятано на Украине, о чем гражданин Гарланд сообщил СМИ. В результате мошеннических действий ОПГ Байдена у меня похищено $5,4 млн. Прошу возбудить уголовное дело в отношении вышеуказанных лиц по факту совершения ими хищения в особо крупном размере", - написал Малофеев в своем телеграм-канале.

Намерения США передать Украине изъятые активы Малофеева являются воровством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это решение направлено против самого понятия собственности.