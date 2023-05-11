В Кремле призвали "не забегать далеко" в отношениях России и Грузии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался об отмене визового режима с Грузией и запрета прямого авиасообщения с этой страной.

Что касается дальнейших перспектив (возможного восстановления дипломатических отношений между странами), он бы пока "так далеко не забегал", пишет ТАСС. Говоря об отмене визового режима, Песков уточнил, что "в данном случае, конечно, речь идет о решении гуманитарного характера", уточняет издание.

Напомним, по данным АТОР, первые туры в Грузию могут состояться уже в мае.