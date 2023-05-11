Минприроды проверит Чертово Городище и скалы Петра Гронского из-за риска возникновения пожара

11 Мая 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Земля горит под ногами

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Фото: facebook.com / Anna Kvashnina

Минприроды проверит Чертово Городище и скалы Петра Гронского из-за риска возникновения пожара

Министерству природы Свердловской области поручено проверить Чертово Городище и скалы Петра Гронского. Из-за риска возникновения пожара необходимо выявить наличие или отсутствие угрозы уникальным ландшафтным комплексам. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

"В популярных у туристов местах были пожары, за предыдущую неделю волонтеры нашли шесть очагов. Сейчас Верх-Исетский гранитный массив патрулируют в том числе специалисты министерства и лесничие", - говорится в сообщении.

Желающим принять участие необходимо сначала обратиться в администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга, где будет проведен инструктаж. Активистам окажут помощь и при желании помогут стать общественными инспекторами для работы в лесах во время действия режима повышенной готовности.

Если же целью является желание придать месту статус природного памятника, необходимо обращаться к ректору Лесотехнического университета Евгению Платонову.

Теги: Минприроды, Чертова Городища, скалы Петра Гронского, пожар, губернатор


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети