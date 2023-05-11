Минприроды проверит Чертово Городище и скалы Петра Гронского из-за риска возникновения пожара

Министерству природы Свердловской области поручено проверить Чертово Городище и скалы Петра Гронского. Из-за риска возникновения пожара необходимо выявить наличие или отсутствие угрозы уникальным ландшафтным комплексам. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Куйвашев, сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией губернатора.

"В популярных у туристов местах были пожары, за предыдущую неделю волонтеры нашли шесть очагов. Сейчас Верх-Исетский гранитный массив патрулируют в том числе специалисты министерства и лесничие", - говорится в сообщении.

Желающим принять участие необходимо сначала обратиться в администрацию Железнодорожного района Екатеринбурга, где будет проведен инструктаж. Активистам окажут помощь и при желании помогут стать общественными инспекторами для работы в лесах во время действия режима повышенной готовности.

Если же целью является желание придать месту статус природного памятника, необходимо обращаться к ректору Лесотехнического университета Евгению Платонову.