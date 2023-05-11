СБУ сообщила о подозрении Цареву и двум его бывшим коллегам

​​СБУ сообщила о подозрении трем бывшим депутатам Рады от "Партии регионов" - Олегу Цареву, Дмитрию Святашу и Игорю Маркову. Они обвиняются в помощи России и подозреваются в "госизмене, совершенной в условиях военного положения".

В Киеве считают, что Царев сотрудничал с руководством Минобороны РФ после начала СВО, передавая важную информацию. Примерно в том же самом обвиняются Святаш и Марков.

Ранее СБУ уже сообщала все троим о подозрении в совершении других "преступлений против государственной безопасности Украины".

Олег Царев пишет, что это очередное уголовное дело, возбужденное против него на Украине. Ранее он уже был заочно осужден по ряду статей и знал о новом уголовном деле против него.

"Мне сказали, что объявлено об этом будет, когда ВСУ окончательно сдадут Бахмут, чтобы перебить инфоповод. Смотрю украинские новости. Нет украинского новостного агентства, которое бы не сообщило об этой "радостной новости" — очередном уголовном деле против Царева. Могу здесь публично доложить сотрудникам СБУ, что буду и впредь помогать нашим российским военным победить всеми доступными мне способами", — написал он.