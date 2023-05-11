Глава ОКР пригрозил спортсменам ответственностью перед товарищами, страной и историей

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков в очередной раз пригрозил спортсменам, которые захотят участвовать в международных соревнованиях на условиях Международного олимпийского комитета.

Поводом стало отстранение от международных соревнований олимпийских чемпионок по фехтованию Софьи Великой, Яны Егорян и дочери Позднякова Софии.

Поздняков в своем Telegram-канале назвал "фарсом" условия возвращения россиян на международную арену.

"Международный Олимпийский комитет навязывает такие критерии, при которых участие подавляющего большинства наших атлетов и практически всех лидеров сборных команд в отборочных Олимпийских и иных соревнованиях на практике нереально", - заявил Поздняков.

По его мнению, таким образом российских спортсменов пытаются отстранить и вынудить не участвовать в соревнованиях.

Поздняков заявил, что члены сборной по фехтованию "не рассматривают вариант выступлений на международных турнирах при существующих ограничениях".

"У Российской Олимпийской семьи наступает момент тяжелого выбора <…> Олимпийская солидарность - один из главных принципов Олимпизма. Уверен, что все члены нашего спортивного сообщества полностью привержены этому принципу, но а те, кто слишком вольно его трактуют, с высокой вероятностью, понесут моральную ответственность перед своими товарищами, страной и историей", - добавил Поздняков.

Стоит отметить, что никаких санкций за решение участвовать в международных соревнованиях сейчас российское законодательство не предусматривает.

Другое мнение

Ранее с критикой позиции "будешь выступать – предашь родину" выступила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, знаменитый телекомментатор Татьяна Тарасова. Она считает, что нельзя называть предателями родины спортсменов, выступающих под нейтральным флагом, тем более, что на протяжении последних трех Олимпиад все российские атлеты именно этим и занимаются. "Родину предавать не нужно. Предательство и участие в Олимпиаде под нейтральным флагом — это разные вещи. Мы уже участвовали под нейтральным флагом, после флаг нам возвращали", - цитирует Татьяну Тарасову "РБК Спорт".

Позицию Тарасовой поддерживает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он считает допустимым для белорусов выступать под нейтральным флагом: "То, что без символики, без флага, без гимна и прочего — это плохо. Но это не катастрофа. У настоящего спортсмена — из сердца флаг и гимн не вырвешь. Он выступает не только для себя — для людей, для своей семьи, примером для детей, а потом уже зарплата и прочие ковриги".