11 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге вынесен приговор мигранту, оскорбившему прокурора на суде

Кировский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело о неуважении к суду и вынес приговор его фигуранту. Жертвой оскорбления стал прокурор.

Как сообщили Накануне.RU в райсуде, на скамье подсудимых оказался 27-летний гражданин республики Казахстан, а инцидент произошел в сентябре 2022 года. Мигранта доставили в здание Кировского районного суда для решения вопроса о заключении его под стражу. На такой мере пресечения настаивал следователь.

Однако в разгар процесса обвиняемый повел себя неадекватно. В присутствии судьи, секретаря судебного заседания, адвоката и следователя он оскорбительно высказался в отношении прокурора.

Мужчину признали виновным в неуважении к суду. За этот проступок мигранту назначено 400 часов обязательных работ.

Теги: прокурор, мигрант, оскорбление, суд


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