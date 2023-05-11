В Красноярском крае вода размыла единственную дорогу в поселок

И.о. главы Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что держит на контроле ситуацию на севере края, где из-за подтоплений появились трудности связи различных населенных пунктов с "большой землей".

В Северо-Енисейском районе из-за подтопления дороги ограничена связь с поселком Вельмо, написал и.о. губернатора в своем telegram-канале. Котюков поручил краевым министерствам позаботиться о продовольствии и медпомощи для местных жителей. Как только позволит обстановка, начнется восстановление дороги. Кроме того, Котюков поручил оперативной группе вылететь в поселок Ворогово Туруханского района, где повышается уровень Енисея.

"Нужно подготовиться, если ситуация начнет ухудшаться. В районе Ворогово сейчас проводим авиаразведку – ищем возможность устранить ледовый затор", - подытожил Котюков.