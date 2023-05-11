Житель Нижнего Тагила предстанет перед судом за убийство отца-инвалида

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила, который, по версии следствия, убил собственного отца. Пожилой мужчина был инвалидом I группы и не мог оказать сопротивления.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, трагедия произошла 18 октября 2022 года с 10.41 до 13.00 в многоквартирном доме по улице Правды в Дзержинском районе. Следствие считает, обвиняемый осознавал, что проживающий с ним отец не способен сам себя обслуживать, передвигаться, ориентироваться в пространстве и тем более оказывать сопротивление. В их общей квартире мужчина взял фрагмент электропровода и убил своего отца.

Экспертиза подтвердила, что смерть пенсионера наступила в результате механической асфиксии. Было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Причины расправы в прокуратуре не сообщают. Накануне ведомство направило уголовное дело в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.