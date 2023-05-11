Британия передала Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, - СМИ

Великобритания поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow перед контрнаступлением, передает CNN.

По данным телеканала, Лондон получил заверения от Киева, что они не будут использоваться по целям в России.

По словам высокопоставленного американского чиновника, которые приводит канал, такая ракета "по-настоящему меняет правила игры", дает Киеву возможности, о которых он просил с самого начала.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в военных кругах Украины сообщало, что украинские власти готовы использовать ракеты большой дальности производства Великобритании для нанесения ударов по целям в Крыму.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования, разрабатываемая с 1994 года компаниями Matra и British Aerospace, а в настоящее время производимая MBDA. Дальность полета ракеты составляет примерно 560 км.