Российские авиакомпании планируют начать полеты в Грузию на следующей неделе, - СМИ

Российские авиаперевозчики анонсировали скорый запуск рейсов в Грузию, сообщает РИА Новости.

"Старт полетов из России в Грузию планируется на следующей неделе", — сказал агентству источник в авиакругах.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин снял запреты на прямые авиаперелеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. В Минтрансе сообщили о планах еженедельно осуществлять семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах.

В Грузии заявили, что готовы выдать разрешение на прямые рейсы не попавшим под санкции российским авиакомпаниям.