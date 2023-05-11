"Это чушь": Куйвашев отрицает, что свердловские леса поджигают умышленно

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отрицает, что в лесах региона орудуют диверсанты-поджигатели.

Напомним, что сейчас Свердловская область охвачена пожарами. Только за минувшие выходные по лесным возгораниям в регионе было возбуждено более 20 уголовных дел.

Как заявил сегодня Куйвашев, ситуация с пожарами на Среднем Урале остается тяжелой. По его словам, на борьбу с огнем брошены все возможные силы и средства.

"Я вижу слухи о том, что виновниками пожара являются диверсанты, которые ходят по лесам и специально их поджигают. Если честно, это чушь. Пожары возникают, в первую очередь, из-за человеческого фактора, банальных бытовых ситуаций, из-за неосторожного обращения с огнем. В этом году на быстрое распространение пожаров сильно повлияла погода", - цитирует губернатора департамент информационной политики Свердловской области.

Ранее в департаменте лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу официально подтверждали факт умышленного поджога в свердловских лесах.

Напомним, сегодня Куйвашев попросил Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров на Среднем Урале.