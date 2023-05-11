ВСУ будут оборонять Артемовск столько, сколько надо, - секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что украинские силы сейчас не планируют оставлять Артемовск.

По словам Данилова, город "сдавать не собираются, и будут удерживать столько, сколько военные сочтут необходимым для тактических и стратегических целей", пишет ТАСС.

Напомним, ранее боец ЧВК "Вагнер" рассказал, что Артемовск практически освободили, по прямой до въезда в город осталось около 740 м.