11 Мая 2023
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Происшествия В России
Фото: НАК

Сотрудники ФСБ перехватили на границе с Белоруссией почти 500 кг кокаина

Сотрудники ФСБ изъяли 492 килограмма кокаина на российско-белорусской границе в Смоленской области.

По информации ведомства, партия латиноамериканского кокаина следовала в Польшу. Наркотик нашли в ходе досмотра фуры с государственным регистрационным знаком Турции. Он был расфасован в 116 упаковок и спрятан в тайнике.

Также было установлено, что аналогичным маршрутом следует еще один автомобиль с партией кокаина. Во второй фуре нашли 373 упаковки с наркотиком.

За организацию перевозки наркотиков задержан иностранец, его арестовали. Возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

В апреле ФСБ РФ отчиталась о спецоперации против международного наркокартеля. По данным ведомства, в Подмосковье с поличным удалось задержать троих человек – двое граждан Колумбии и один гражданин Евросоюза. При задержании у них обнаружили 699 килограмм кокаина стоимостью более 2,5 миллиарда рублей.

Теги: фсб, кокаин, граница, смоленская область


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