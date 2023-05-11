11 Мая 2023
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Общество В России
Фото: kremlin.ru

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в начале марта 2024 года

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 29 февраля по 7 марта 2024 года, сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Указ о проведении фестиваля в апреле подписал Владимир Путин, Кириенко возглавил оргкомитет форума. Кириенко не сообщил, как будет решаться вопрос с участием в фестивале представителей так называемых недружественных стран, логистикой и другими организационными вопросами.

В последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 2017 году, тогда его принимали Москва и Сочи, участниками стали порядка 25 тыс. молодых людей.

Также фестиваль проходил в СССР два раза – в 1957 году и 1985 году. Тогда его принимала Москва.

Теги: всемирный фестиваль молодежи, сергей кириенко, оргкомитет


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