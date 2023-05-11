Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России в начале марта 2024 года

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 29 февраля по 7 марта 2024 года, сообщил замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Указ о проведении фестиваля в апреле подписал Владимир Путин, Кириенко возглавил оргкомитет форума. Кириенко не сообщил, как будет решаться вопрос с участием в фестивале представителей так называемых недружественных стран, логистикой и другими организационными вопросами.

В последний раз Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходил в России в 2017 году, тогда его принимали Москва и Сочи, участниками стали порядка 25 тыс. молодых людей.

Также фестиваль проходил в СССР два раза – в 1957 году и 1985 году. Тогда его принимала Москва.