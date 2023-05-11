СМИ сообщили о повреждении колеса в самолете из Ханты-Мансийска

В СМИ появилась информация о том, что якобы после взлета самолета авиакомпании "Utair", на полосе обнаружили части колеса. Информация об этом была опубликована в telegram-канале Mash Batash.

Самолет следовал по маршруту Ханты-Мансийск - Уфа.

В пресс-службе аэропорта "Уфа" корреспонденту Накануне.RU не подтвердили информацию о технической неисправности воздушного судна от авиакомпании и аэропорта Ханты-Мансийска. В настоящий момент известно, что воздушное судно благополучно приземлилось.

Получить комментарий от аэропорта Ханты-Мансийска о том, действительно ли на взлетно-посадочной полосе был найден фрагмент колеса - не удалось.

Обновлено в 12.43 по мск.

В авиакомпании Utair сообщили, что информация о разрушении шасси самолета, выполнявшего рейс из Ханты-Мансийска в Уфу — ложная

"С самолетом все в порядке, повреждений нет, посадка прошла в штатном режиме в аэропорту Уфы", — сказано в сообщении службы.