Суд в Москве оштрафовал Google за отказ удалить видео на ЛГБТ-тематику

В Москве мировой суд оштрафовал компанию Google LLC на 3 млн руб. за отказ удалить видео на ЛГБТ-тематику.

Мировой судья Таганского района столицы счел, что компания нарушила закон, не удалив ролики о гей-свадьбах в Санкт-Петербургах, а также о местах, где встречаются представители сексуальных меньшинств, о детях в ЛГБТ-семьях. Также нарушением сочли видео про жизнь руфера (забирается на высотные сооружения, иногда с нарушением законодательства). Также суд счел, что Google не удалил видео с дискредитирующей информацией о деятельности российской армии, передают "Ведомости".