11 Мая 2023
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Образование В России
Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Россияне стали больше тратить на образование

В 2023 году россияне увеличили расходы на образование на 46%. Такие данные исследования опубликовал банк "Зенит".
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Общее количество операций по картам в категории "образование" выросло на 39% по сравнению с прошлым годом. Правда, средний чек одной операции вырос всего на 5% - до 1260 рублей.

Общая сумма операций по оплате услуг в категории "дистанционные школы" выросла на 74%. А средний чек платежа увеличился в 2 раза и составил 1942 рублей.

В банке считают, что рост трат на образование связан с тем, что ситуация стабилизировалась и та тенденция, которая появилась во время режима пандемии, а потом замедлилась, сейчас вновь проявила себя. При этом выросла востребованность онлайн-обучения как для детей, так и для взрослых.

Траты на образование детей в целом выросли на 41%. Чаще всего россияне оплачивают дошкольные учреждения – их доля составляет 42%. На среднюю школу приходится 24%, на начальную – 12%, а на сопутствующие расходы – 22%.

В прошлом году траты россиян на образование упали почти на 50%, показало исследование Московского кредитного банка. То есть в этом году они приблизительно вернулись на прежний уровень, но в двух исследованиях анализировались разные периоды времени, так что более вероятен даже рост расходов.

По данным "Сбера" 2021 года, российские семьи тратят в среднем 22% бюджета на обучение детей, и эти цифры примерном одинаковы по всем регионам. При этом большая часть родителей не считает, что инвестиции в образование и развитие детей должны окупиться.

Теги: образование, расходы


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