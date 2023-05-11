11 Мая 2023
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Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

На Урале задержали группу, вымогающую деньги у наркоманов под видом "казаков"

Свердловские полицейские задержали группу из четырех человек, которые шантажом вымогали у населения деньги, запугивая пистолетом. "Бригада" использовала удостоверение есаула Союза казачьих формирований. Своими жертвами компания мошенников в основном выбирала наркозависимых, которые не могли обратиться за помощью к правоохранителям.

"Угрожая огнестрельным оружием и шантажируя тем, что про "увлечения" пострадавших будет сообщено, куда следует, злоумышленники требовали платить дань. Одного из пострадавших с целью запугать подвели к окну на 21-м этаже дома и пообещали сбросить вниз. Нападение могло быть совершено и на абсолютно законопослушных людей. При обыске сыщики изъяли боевой "ствол" и красную корочку Наказного Атамана. Подлинная она или поддельная, оперуполномоченные сейчас выясняют", - сообщили Накануне.RU руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, двое из четырех фигурантов дела в совокупности провели за решеткой 12 лет за грабеж, изнасилование и разбойное нападение. Один освободился из екатеринбургской ИК-2 10 марта 2017 года, а второй - из воспитательной колонии Кировграда 20 мая 2016 года. По завершению экспертизы, пистолет и документы казака приобщили к материалам уголовного дела по ч.3 ст. 162 УК РФ – разбой. Только по этой статье фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Подозреваемые в шантаже и вымогательстве в Свердловской области(2023)|Фото: В.Н. Горелых

"В ходе проведения следственных действий, задержанные предпринимали попытки неповиновения сотрудникам полиции, препятствовали установлению точных обстоятельств совершенных криминальных эпизодов и даже пытались скрыться, в связи с чем к ним были применены спецсредства. В настоящее время четыре любителя дармовых денег находятся "на курорте" под названием СИЗО на улице Репина в столице Среднего Урала", - отметил полковник Горелых.

Всех, кто мог стать жертвой группы уральских "гангстеров", но соответствующего заявления в органы внутренних дел еще не сделал, просят обращаться по номерам телефонов оперативных сотрудников полиции из ОБОП УУР ГУ МВД по Свердловской области: 8 343 297 55 27; 8 343 297 55 06.

Теги: казаки, группа, мошенники, наркоман, шантаж, вымогательство, угрозы, задержание


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