Зеленский заявил о переносе контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление откладывается, потому что ВСУ ждут поставок обещанных Западом вооружений.

Зеленский заявил, что в целом войска "готовы" к контрнаступлению, но армии все еще нужно "кое-что", в том числе бронетехника, которая "поступает партиями".

"С тем, что у нас уже есть, мы можем двигаться вперед и, я думаю, добьемся успеха. Но мы потеряем много людей. Это неприемлемо. Так что нам нужно подождать", - цитирует президента Украины Би-би-си.