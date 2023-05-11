Генерал: Украина 9 мая пыталась атаковать Москву - было около 100 БПЛА

Украина 9 мая пыталась атаковать Москву, заявил генерал-майор авиации, Герой России, председателя президиума "Офицеров России" Сергей Липовой на брифинге.

"В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб», - приводит слова Липового РИА Новости.

По его словам, все беспилотники были обезврежены, часть из них были сбиты в Белгородской области, несколько беспилотников были обезврежены на территории Курской области, на территории Воронежа и Калужской области.

Ранее Mash писал, что 9 мая ВСУ безуспешно попытались атаковать Москву дроном UJ-22 Airborne. По информации Telegram-канала, беспилотник был сбит примерно в 175 километрах от столицы над селом Перемышль Калужской области. При этом, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не получал от правоохранителей сообщений о попытках атаковать Москву 9 мая.

В Киеве заявили, что никаких атак на Москву 9 мая со стороны Украины не планировалось. "То, что касается… мероприятий – малоинтересно", - заявил представитель минобороны.