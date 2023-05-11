Не справился? Куйвашев просит Москву помочь в тушении лесных пожаров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Куйвашев направил запрос на федеральный уровень о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в регионе. Сегодня помощь группировке из более чем 4 тысяч человек и свыше 500 единиц техники уже оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, а также вертолеты МЧС, Авиалесохраны, Минобороны и Росгвардии.

Ожидается, что если Москва даст добро, то эта группировка будет усилена еще одним самолетом ИЛ-76. О реакции федеральных властей на просьбу Куйвашева пока неизвестно.

Напомним, что Свердловская область сейчас охвачена пожарами. Накануне на их тушение было направлено четыре вертолета МИ-8 и два самолета – ИЛ-76 и БЕ-200. Только за минувшие выходные по лесным пожарам на Среднем Урале было возбуждено больше 20 уголовных дел.