11 Мая 2023
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Не справился? Куйвашев просит Москву помочь в тушении лесных пожаров

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев попросил Москву об усилении авиагруппировки для тушения пожаров на Среднем Урале.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, Куйвашев направил запрос на федеральный уровень о выделении дополнительного самолета для борьбы с природными пожарами в регионе. Сегодня помощь группировке из более чем 4 тысяч человек и свыше 500 единиц техники уже оказывают самолеты БЕ-200 и ИЛ-76 МЧС России, а также вертолеты МЧС, Авиалесохраны, Минобороны и Росгвардии.

Ожидается, что если Москва даст добро, то эта группировка будет усилена еще одним самолетом ИЛ-76. О реакции федеральных властей на просьбу Куйвашева пока неизвестно.

Напомним, что Свердловская область сейчас охвачена пожарами. Накануне на их тушение было направлено четыре вертолета МИ-8 и два самолета – ИЛ-76 и БЕ-200. Только за минувшие выходные по лесным пожарам на Среднем Урале было возбуждено больше 20 уголовных дел.

Пожар под Невьянском(2023)|Фото: Накануне.RU

Теги: Куйвашев, пожары, запрос, помощь, губернатор


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Развитие сюжета:

Ранее 11.05.2023 12:26 Мск "Это чушь": Куйвашев отрицает, что свердловские леса поджигают умышленно

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Ранее 10.05.2023 10:44 Мск Четыре вертолета и два самолета направили на тушение свердловских пожаров

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